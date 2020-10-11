Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 62 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 62 artarak 9 bin 852'ye yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 62 kişi daha yaşamını yitirdi ve 2 bin 206 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 9 bin 852'ye, vaka sayısı da 402 bin 330'a çıktı.

İyileşen sayısı ise 3 bin 827 artarak 336 bin 157'ye ulaştı.