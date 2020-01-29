Irak'ta son 4 ayda gösterici ve gazetecilere yönelik 171 ihlal belgelendi - Son Dakika

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerin başladığı 1 Ekim 2019'dan bu yana protestocu ve gazetecilere yönelik 171 suikast veya kaçırma girişimiyle hak ihlalinin belgelendiği belirtildi.

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Üyesi Fazıl el-Garravi, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde şu ana kadar gösterici ve aktivistlere yönelik 49 suikast ve 72 kaçırma girişiminin kaydedildiğini belirtti.

Garravi, gösterileri takip eden gazetecilerin de baskı ve engellemelere maruz kaldığına dikkati çekerek, Komiserliğin gazetecilere yönelik 50 ihlali de belgelediğini aktardı.

Irak'taki gösteriler

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin iç işlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi, protestolar üzerine 29 Kasım'da istifa etti, buna karşın ülkede yeni hükümet henüz kurulamadı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 23 Ocak'ta İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda yaptığı konuşmada, kanun tanımaz kişilerin gerçekleştirdiği şiddet nedeniyle çoğunluğu genç 600'den fazla masum barış yanlısı göstericinin hayatını kaybettiğini söylemişti.