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Irak'ta son iki günde 14 elektrik hattına sabotaj düzenlendi - Son Dakika

Irak'ta son iki günde 14 elektrik hattına sabotaj düzenlendi

05.08.2021 13:07
Irak'ta son iki günde 14 elektrik hattına sabotaj düzenlendi, System.String[]

Irak'ta son iki günde çeşitli bölgelerdeki 14 elektrik hattına yönelik terör saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Irak'ta son iki günde çeşitli bölgelerdeki 14 elektrik hattına yönelik terör saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Kerkük Elektrik Dağıtım Şirketi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ Kerkük ile Salahaddin kentleri arasındaki yüksek gerilim hattına sabotaj düzenledi.

Son günlerde elektrik hatlarına yönelik terör saldırılarının arttığına dikkat çekilen açıklamada, Salahaddin kentinin Samarra ilçesi yakınlarındaki 4 elektrik hattına bombalı saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Kerkük kentinin büyük bir kısmının elektrik hizmetini karşılayan yüksek gerilim hatlarının dibine yerleştirilen bombaların uzaktan kumandayla patlatıldığı belirtildi.

Irak Elektrik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Kerkük ile Musul arasındaki Kayyara ilçesi yakınlarında 5 hattın saldırıya uğradığı ifade edildi.

Saldırıların gerçekleştiği yerler hakkında bilgi verilmeyen açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde son 2 günde 14 elektik hattının terör saldırılarına maruz kaldığı kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, hava sıcaklıklarının arttığı ve elektriğe en çok ihtiyaç duyulan yaz aylarında Kerkük, Salahaddin, Musul ve Diyala vilayetleri arasındaki elektrik hatları, enerji istasyonları ve kulelere saldırılar düzenliyor.

Irak'ın elektrik üretiminin kısıtlı olması, üretim ve tüketimdeki dengesizlik nedeniyle ülke genelinde 12 saatten fazla elektrik kesintileri yaşanıyor.

Kerkük, Terör, DEAŞ, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta son iki günde 14 elektrik hattına sabotaj düzenlendi - Son Dakika


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