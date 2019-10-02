Son Dakika Haberleri: Irak'ta sosyal medyaya erişim durduruldu
Son Dakika Güncel Haber

Irak'ta sosyal medyaya erişim durduruldu

46 dakika önce

Irak yönetimi, hükümet karşıtı gösterilerden dolayı ülkede sosyal medyaya erişimi durdurdu.

Irak'ta sosyal medyaya erişim durduruldu, System.String[]

Irak yönetimi, hükümet karşıtı gösterilerden dolayı ülkede sosyal medyaya erişimi durdurdu.

Irak'ta yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu gibi sorunlara çözüm getirilmesi talebiyle düzenlenen gösteriler ikinci gününde devam ederken sosyal medyaya erişim engeli geldi.

Hükümet, Twitter, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya mecralarına erişimi engelledi.

Ölü sayısı 4'e yükseldi

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler ağırlıklı olarak başkent Bağdat ve güney bölgelerinde sürüyor. Güvenlik güçleri de göstericilere zaman zaman gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde bugün düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Dün de başkent Bağdat'ta güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde 3 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bilecik Valisine "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliğinde az kalsın araba çarpıyordu
Son dakika! Irak'ta 4 kişinin öldüğü gösteriler sonrası sosyal medyaya erişim durduruldu TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde ortak operasyon Canlı yayındaki yasak aşk itirafı ağızları açık bıraktı: Karısının kardeşi yenge diyordu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 20:51:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ta sosyal medyaya erişim durduruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]