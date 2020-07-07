Irak'ta suikasta uğrayan güvenlik uzmanının adı bir caddeye verilecek - Son Dakika

Irak'ta, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce dün öldürülen Güvenlik ve Siyaset Uzmanı Hişam el-Haşimi'nin adı Bağdat'taki bir caddeye verilecek.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda, Bağdat'taki bir caddeye "Şehit Hişam el-Haşimi" adı verilmesi yönünde karar alındı.

Başbakan Kazımi, Haşimi'nin öldürüldüğü bölgenin güvenliğinden sorumlu Federal Polis 1. Tümen Komutanı Muhammed Kasım'ı görevinden alırken, Irak Yüksek Yargısı da Bağdat'taki suikastların araştırılması ve faillerin bulunması için komisyon kurdu.

Evinin önünde dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Haşimi için bugün Bağdat'ta cenaze töreni düzenlendi. Haşimi'nin naaşı, daha sonra Necef kentinde toprağa verildi.

Haşimi'nin, Irak Hizbullah Tugayları adlı Şii milis yapı tarafından ölümle tehdit edildiği ileri sürülüyor. Haşimi, İran'a yakın Şii milis grupların devlete karşı tutumlarını eleştiriyordu.