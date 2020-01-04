Irak'ta Süleymani ve el-Mühendis için cenaze töreni (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta Süleymani ve el-Mühendis için cenaze töreni (1) - Son Dakika

Irak'ta Süleymani ve el-Mühendis için cenaze töreni (1)

6 saat önce

Bağdat'ın merkezi Cadiriye'de düzenlenen cenaze töreni Cenaze törenine katılmak için bölgede toplanan Iraklılar Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan...

Bağdat'ın merkezi Cadiriye'de düzenlenen cenaze töreni

Cenaze törenine katılmak için bölgede toplanan Iraklılar Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenleniyor.

Yüzlerce Iraklı sabah saatlerinden itibaren cenaze töreninin yapılacağı Bağdat'ın merkezi Cadiriye'de toplanmaya başladı.

Irak'ta Süleymani ve el-Mühendis için cenaze töreni (1)

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:35 Kaynak: AA
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