Son Dakika › Güncel › Irak'ta Süleymani ve el-Mühendis için cenaze töreni (2) - Son Dakika
Irak'ta Süleymani ve el-Mühendis için cenaze töreni (2)
6 saat önce
Bağdat'ın merkezi Cadiriye'de düzenlenen cenaze töreni Cenaze törenine katılmak için bölgede toplanan Iraklılar Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan...
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:46 Kaynak: AA
Bağdat'ın merkezi Cadiriye'de düzenlenen cenaze töreni
Cenaze törenine katılmak için bölgede toplanan Iraklılar Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenleniyor.
Yüzlerce Iraklı sabah saatlerinden itibaren cenaze töreninin yapılacağı Bağdat'ın merkezi Cadiriye'de toplanmaya başladı.
Son Dakika NATO, Süleymani'nin ölümünün ardından Irak'taki eğitim faaliyetlerini askıya aldı İranlı komutan: "ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktası İran'ın menzilinde" Son dakika: Irak Devlet Televizyonu, Kasım Süleymani'nin öldürülme anının görüntülerini paylaştı İran'dan ABD'ye intikam tehdidi: 35 hayati nokta menzilimizde