Irak'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi (3) - Son Dakika

Irak'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi (3)

6 saat önce

Bağdat'ın merkezi Cadiriye'de düzenlenen cenaze töreni Cenaze törenine katılmak için bölgede toplanan Iraklılar Cenazeleri taşıyan araçların alana girişi Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu...

Bağdat'ın merkezi Cadiriye'de düzenlenen cenaze töreni

Cenaze törenine katılmak için bölgede toplanan Iraklılar

Cenazeleri taşıyan araçların alana girişi Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenlendi.

Bağdat'ın merkezi Cadiriye'deki cenaze törenine Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet yetkilileri, Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanları ve yüzlerce milis ve sivil katıldı.

Cenaze töreninde sık sık "Amerika'ya hayır" ve " İsrail'e hayır" ile "En büyük şeytan Amerika" sloganları atıldı.

Irak'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi (3)

Haşdi Şabi, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

NATO, Süleymani'nin ölümünün ardından Irak'taki eğitim faaliyetlerini askıya aldı
Son dakika: Irak Devlet Televizyonu, Kasım Süleymani'nin öldürülme anının görüntülerini paylaştı NATO'dan Irak kararı Son dakika: Süleymani suikastı sonrası Irak'tan ABD'ye askeri misilleme! Operasyonlar kısıtlandı

Son Dakika Haberleri
19:48 Danimarka'dan İran'a seyahat uyarısı - Son Dakika
19:48 Zara'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
19:46 Antalya'da kuş avlarken uçurumdan düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika
19:45 Konyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
19:45 "Çambaşı Kar Şenliği" düzenlendi - Son Dakika
18:50 "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı - Son Dakika
18:48 Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 19:49:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]