Irak'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi (6) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi (6) - Son Dakika

Irak'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi (6)

6 saat önce

Bağdat'ın merkezi Cadiriye'de düzenlenen cenaze töreni Cenazeleri taşıyan araç Araçlarının geçişi ve güvenlik görevlilerinin yolu açması Bayraklar ve Süleymani'nin fotoğraflarını taşıyan Iraklılar Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani...

Bağdat'ın merkezi Cadiriye'de düzenlenen cenaze töreni

Cenazeleri taşıyan araç

Araçlarının geçişi ve güvenlik görevlilerinin yolu açması

Bayraklar ve Süleymani'nin fotoğraflarını taşıyan Iraklılar Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenlendi.

Bağdat'ın merkezi Cadiriye'deki cenaze törenine Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet yetkilileri, Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanları ve yüzlerce milis ve sivil katıldı.

Cenaze töreninde sık sık "Amerika'ya hayır" ve " İsrail'e hayır" ile "En büyük şeytan Amerika" sloganları atıldı.

Tören sonrası cenazeler Kerbela kentine götürülecek. Mühendis'in cenazesi ise Necef'te toprağa verilecek.

Irak'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi (6)

Devrim Muhafızları, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:24 Kaynak: AA
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