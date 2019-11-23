Son Dakika Haberleri: Irak'ta Sünni Güçler Birliği Koalisyonu meclis oturumlarına katılmayacak
Son Dakika Güncel Irak'ta Sünni Güçler Birliği Koalisyonu meclis oturumlarına katılmayacak - Son Dakika

Irak'ta Sünni Güçler Birliği Koalisyonu meclis oturumlarına katılmayacak

6 saat önce

Irak Meclisi'ndeki "Sünni Güçler Birliği Koalisyonu", önemli yasa görüşmeleri dışındaki meclis oturumlarını askıya aldığını duyurdu.

Irak'ta Sünni Güçler Birliği Koalisyonu meclis oturumlarına katılmayacak, System.String[]

Irak Meclisi'ndeki "Sünni Güçler Birliği Koalisyonu", önemli yasa görüşmeleri dışındaki meclis oturumlarını askıya aldığını duyurdu.

Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, "Önemli yasa görüşmeleri dışında meclis oturumlarına katılmayı askıya alma kararı aldık." denildi.

Açıklamada, meclis oturumlarına katılmama gerekçesi olarak da hükümetin ülke içi ve dışındaki yerlerinden edilmiş insanların geri dönüşüyle ilgili verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi, hükümetin vatandaşlar hakkında sürekli izlediği baskıcı güvenlik politikalarını sürdürmesi ve yolsuzluğun meşrulaştırması gösterildi.

Gösterilerin sürdüğü Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bulunan meclis bugün yeni seçim yasasıyla ilgili gelişmeleri görüşmek üzere toplanamadı.

Meclis oturumu, yeterli sayıya ulaşılamadığı için pazartesi gününe ertelendi.

Irak'taki kanlı gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine şiddet kullanılması talimatı verdiğini belirttikleri Başbakan Adil Abdulmehdi ile yolsuzlukla suçladıkları hükümetin istifasını istiyor.

Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:46 Kaynak: AA
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