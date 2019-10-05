Son Dakika Haberleri: Irak'ta Sünni liderden hükümete "istifa ve erken seçim" çağrısı
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Irak'ta Sünni liderden hükümete "istifa ve erken seçim" çağrısı

1 saat önce

Irak'ta Sünni Arap liderlerden Usame en-Nuceyfi, ülkedeki gösteriler nedeniyle hükümetin istifa etmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu.

Irak'ta Sünni liderden hükümete

Irak'ta Sünni Arap liderlerden Usame en-Nuceyfi, ülkedeki gösteriler nedeniyle hükümetin istifa etmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu.

Karar İttifakı lideri Nuceyfi, yaptığı yazılı açıklamada, "Hükümet idaresi, krizlerin ve gösterilerin yönetmesinde başarısız oldu. Halen halkın ve güvenlik güçlerinin kanı dökülmeye devam ediyor. Hükümet kırmızı çizgiyi aştı ve önceki hükümetlerin bağlı olduğu ilkeleri geçti." ifadelerini kullandı.

Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetini istifaya çağıran Nuceyfi, Birleşmiş Milletler denetiminde erken seçime gidilmesi ve meclisin askıya alınmasını istedi.

Karar İttifakı, 325 sandalyeli Irak Meclisi'nde 11 milletvekili bulunuyor.

Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:22 Kaynak: AA
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