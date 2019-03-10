Irak'ta Suriye'den Sızan 7 Deaş'lı Yakalandı

Irak güçleri, Suriye'den ülkeye sızan 7 DEAŞ'lı teröristi yakaladı.

Irak güçleri, Suriye'den ülkeye sızan 7 DEAŞ'lı teröristi yakaladı.



Irak Askeri İstihbarat Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Suriye'den sızarak ülkenin kuzeyindeki Musul'a gelen ve sahte kimlik taşıyan 7 teröristi, Rabia kasabasına bağlı bir köyde yakaladığı ifade edildi.



Teröristlerden 4'ünün örgütün üst düzey kadrosundan olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu kişilerin daha önce ülkenin batısında bulunan Enbar'daki sözde "Enbar Vilayeti Askeri Divan"da yer aldığı kaydedildi.



Bunun yanında açıklamada, güvenlik güçlerince ele geçirilen teröristlerin hepsinin Musullu oldukları bildirildi.



Irak ordusunda görevli sınır muhafızlarından Yüzbaşı Celal Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik birimlerinin, DEAŞ'ın Suriye'den Irak'a olası sızmalara karşı sınır şeridine takviye yapılarak zırhlı araçlarla yüzlerce askerin konuşlandırıldığını söyledi.



Sınırın askerler tarafından sürekli gözlemlendiğini dile getiren Abdullah, olası bir duruma karşı havadan da takiplerin yapıldığını belirtti.

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