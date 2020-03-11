Son dakika: Irak'taki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısında 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son dakika: Irak'taki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısında 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker öldü - Son Dakika

Son dakika: Irak'taki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısında 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker öldü

6 saat önce

Son dakika: Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz askeri öldü, 11 asker yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci üssüne füzeli saldırı gerçekleştirildi.

15 FÜZEYLE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins, "Koalisyon, 11 Mart'ta yerel saatle akşam 07.35'te 15 küçük roketin, Irak'taki koalisyon kuvvetlerinin bulunduğu Taci Kampı'na atıldığını teyit ediyor. Saldırıyla ilgili değerlendirme ve soruşturma devam ediyor." ifadesini kullandı.

3 ASKER ÖLDÜ, 11 ASKER YARALI

Caggins, saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmazken, Amerikan medyasına konuşan ABD'li yetkililer, 2 ABD askerinin yanı sıra 1 İngiliz'in öldüğünü ve 11 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

YETKİLİLER SALDIRIDAN İRAN'I SORUMLU TUTTU

Saldırının, Katyuşa roketleriyle düzenlediğini bildiren yetkililer, DEAŞ'ın elinde bu silahların bulunmadığına, söz konusu saldırının da İran'a yakın gruplarca yapılmış olabileceğine dikkat çekti.

SÜLEMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ SONRASI SALDIRILAR ARTMIŞTI

Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçtiğimiz 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatının kaybetmesi Iraklı Şii taraflarınca sert tepkiyle karşılanmıştı. İran, Irak'taki ABD üslerini hedef alırken Iraklı Şii grupları, intikam tehdidinde bulunmuştu.

Son dakika: Irak'taki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısında 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker öldü
Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:42 Kaynak: AA
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