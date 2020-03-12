Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda 2 ABD ve 1 İngiliz askeri öldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda 2 ABD ve 1 İngiliz askeri öldü - Son Dakika Dünya

Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda 2 ABD ve 1 İngiliz askeri öldü

25 dakika önce

Irak’ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz'in öldüğü, 11 askerin yaralandığı açıklandı.

Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda 2 ABD ve 1 İngiliz askeri öldü, System.String[]

Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda, 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz'in öldüğü, 11 askerin ise yaralandığı bildirildi.


ABD öncülüğündeki IŞİD Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins, "Koalisyon, 11 Mart'ta yerel saatle akşam 07.35'te 15 küçük roketin, Irak'taki koalisyon kuvvetlerinin bulunduğu Taci Kampı'na atıldığını teyit ediyor. Saldırıyla ilgili değerlendirme ve soruşturma devam ediyor." ifadesini kullandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:15 
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