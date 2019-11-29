Son Dakika Haberleri: Irak'ta tansiyon düşmüyor
Son Dakika Güncel Irak'ta tansiyon düşmüyor - Son Dakika

Irak'ta tansiyon düşmüyor

6 saat önce

Irak'ın Nasiriye kentinde devam eden hükümet karşıtı protestolarda son 48 saatte 21 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın Nasiriye kentinde devam eden hükümet karşıtı protestolarda son 48 saatte 21 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ta Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı giderek artıyor. Nasiriye kentinde son 48 saatte 21 protestocu hayatını kaybetti, 580 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Protestocular şehir merkezinde bulunan Zeytin Köprüsü'nü ele geçirmeye çalışırken Irak parlamentosu söz konusu cinayetlerden kimin sorumlu olduğunun bulunması için acil durum çağrısı yaptı.

Güvenlik güçlerinin ateş atması sonucu 30 göstericinin hayatını kaybettiği, 250'den fazla kişinin de yaralandığı Zikar'da da yaşanan olayların ardından Vali Adil el-Duhyli istifa etti. İran Konsolosluğunun ateşe verildiği Necef kentinde ise yaklaşık 50 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Öte yandan Irak'ta Ekim ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde yaklaşık 400 kişi hayatını kaybederken 15 binden fazla kişi de yaralandı.

(Ammar Jabar Ali/ İHA)

Irak'ta tansiyon düşmüyor

Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ta sular durulmuyor! Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı
Eniştesini öldürüp başında polisin gelmesini bekledi Alman otomotiv üreticisi Daimler, 10 bin kişiyi işten çıkaracak Kayıp çinli kadının cesedi bulundu 4 kişi gözaltına alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 22:05:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ta tansiyon düşmüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]