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Irak'ta tansiyon düşmüyor

6 saat önce

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler Başbakan Adil Abdülmehdi'nin istifasına rağmen hala devam ediyor.

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Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler Başbakan Adil Abdülmehdi'nin istifasına rağmen hala devam ediyor. Irak'ın Necef kentinde hükümet karşıtı protestocularla güvenlik güçleri arasında yine çatışma çıktı.


Irak'ta Başbakan Adil Abdülmehdi'nin istifasına rağmen protesto gösterilerinin en kanlı olayların yaşandığı Irak'ın güneyindeki Zikar ile Necef kentinde tansiyon düşmüyor. İran'ın Başkonsolosluk binasının iki kez ateşe verildiği Necef'te gerilimi düşürmek için valinin çağrısı ve kentteki aşiret liderlerinin girişimleri sonuç getirmedi. Kentte hükümet karşıtı protestocularla güvenlik güçleri arasında yine çatışma çıktı. Meydana gelen olaylarda can kaybı yaşanmazken çok sayıda protestocunun gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kerbela kentinde ise benzer olaylar yaşandı. Valilik binasını basmak için bina önünde toplanan yüzlerce protestocuyu dağıtmak için güvenlik güçleri gaz bombası kullandı. Protestocuların arasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından atılan el bombası 1 kişinin ağır yaralanmasına neden oldu.


Geçtiğimiz hafta en az 30 protestocunun öldürüldüğü Zikar kentinde ise protestocular Zeytin, Hazarat ve Nasr köprülerini trafiğe kapadı. Protestocular reformların yanı sıra İran'ın ülkedeki egemenliğini reddediyor. - ERBİL

Hükümet, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:13 Kaynak: İHA
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