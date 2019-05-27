Son Dakika Haberleri: Irak'ta tarım arazisi yangını

Irak'ta tarım arazisi yangını

2 saat önce

- Irak'ın Salahaddin kenti Tarım arazilerindeki yangın İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Güvenlik güçleri olay yerinde bulunması Irak'ın Salahaddin vilayetinde bazı tarım arazileri ateşe verildi.

- Irak'ın Salahaddin kenti
Tarım arazilerindeki yangın
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
Güvenlik güçleri olay yerinde bulunması Irak'ın Salahaddin vilayetinde bazı tarım arazileri ateşe verildi. Terör örgütü DEAŞ'ın yapmasından şüphe edilen yangın vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Terör örgütü DEAŞ, son günlerde Irak'ın çeşitli bölgelerindeki tarım arazilerini ateşe veriyor. Son olarak Kerkük, Salahaddin, Diyala ve Musul vilayetlerinde yüzlerce hektarlık tarım arazisi kül oldu.
DEAŞ'ın kent merkezlerindeki saldırı tehdidi en aza indirilmesine rağmen örgüt kırsal bölgelerde zaman zaman eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.
Irak'ta tarım arazisi yangını
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:05 Kaynak: AA
İtfaiye, Irak, Güncel
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