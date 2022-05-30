Irak'ta terör mağduru 6 kadın, gönüllü mayın imha timiyle hayat kurtarıyor - Son Dakika
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Irak'ta terör mağduru 6 kadın, gönüllü mayın imha timiyle hayat kurtarıyor

30.05.2022 11:12

Iraklı 6 kadının oluşturduğu gönüllü mayın imha timi, Musul'da yaklaşık 3 yılda terör örgütü DEAŞ'ın bıraktığı binden fazla patlayıcıyı etkisiz hale getirdi.

Iraklı 6 kadının oluşturduğu gönüllü mayın imha timi, Musul'da yaklaşık 3 yılda terör örgütü DEAŞ'ın bıraktığı binden fazla patlayıcıyı etkisiz hale getirdi.

Kadınlardan oluşan mayın imha timi Musul için bir ilk. Terör mağduru 6 kadın, bu iş için öncelikle İsviçreli bir mayın imha kuruluşundan eğitim ve yönlendirme desteği almış. Ardından valilikten resmi izin alan kadınlar, 3 yıl önce Musul çevresindeki binlerce mayın ve bombanın etkisiz hale getirilmesi için gönüllü olarak çalışmalara başlamış.

Görev sırasında güvenlik güçlerinin de eşlik ettiği gönüllü mayın imha timinin yanında sağlık ekibi ve ambulans da hazır bulunuyor.

Yakınlarını terör saldırılarında kaybetmişler

Gönüllü mayın imha timi üyesi Havla İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın kırsal bölgelerde bıraktığı mayınlardan dolayı insanların ölmesini engellemek için böyle bir tim oluşturduklarını söyledi.

İbrahim, 2014-2017'de bölgenin kontrolünü ele geçiren DEAŞ'ın çatışmalar sırasında halkın kaçmasını ve güvenlik güçlerinin ilerlemesini engellemek için bölgeye çok sayıda mayın ve bomba düzeneği yerleştirdiğini hatırlattı.

Yakınlarının bir kısmının terör örgütü DEAŞ tarafından öldürüldüğünü, bazılarının da mayın patlaması sonucu hayatını kaybettiğini dile getiren İbrahim, başka ocaklar sönmesin diye bu işe gönül verdiklerini anlattı.

"Kadınların da bu tehlikeli görevlerin üstesinden geldiğini kanıtlamak istiyoruz"

Terör saldırılarında yakınlarını kaybeden 5 kadın arkadaşıyla 2019'dan bu yana ekip halinde sorumluluk üstlendiklerini belirten İbrahim, Musul'a bağlı 377 ilçe, kasaba, köy ve kırsalında görev yaptıklarını aktardı.

İşlerinin kolay olmadığını, aksine büyük risk taşıdığını vurgulayan İbrahim, şöyle devam etti:

"Bu zorlu çalışmamız sayesinde kadınların da erkekler kadar bu tehlikeli görevlerin üstesinden geldiğini kanıtlamak istiyoruz. Artık hiçbir iş erkeklere mahsus değildir. Bu riskli çalışma sayesinde yüzlerce can kurtarıyoruz."

Çalışmalarını Irak geneline yaymak istiyorlar

Tim halinde çalışmaya başladıkları günden bu yana Musul çevresinde binin üzerinde mayın ve bomba düzeneği imha ettikleri bilgisini veren İbrahim, çalışmalarını Irak geneline taşımak istediklerini ve daha fazla can kurtarmayı hedeflediklerini söyledi.

İbrahim, ülke genelinde mayın ve bomba düzeneklerinin patlaması nedeniyle can kaybının her geçen gün arttığını belirterek, "Irak Çevre Bakanlığının verilerine göre son bir yılda terör örgütü DEAŞ'ın geri çekildiği bölgelerdeki mayınların patlaması sonucu 52 kişi öldü. Birleşmiş Milletlere bağlı UNICEF'in verilerine göre ise son 5 yılda savaş kalıntılarının patlaması yüzünden 519 Iraklı çocuk öldü." dedi.

Mayın riski nedeniyle bölgedeki çiftçilerin de tarlalarını değerlendiremediklerini söyleyen İbrahim, bunun ülkenin tarım sektörünün geride kalmasına neden olduğunu aktardı.

"Her bir mayını imha ettikçe içimdeki kardeş acısı azıcık da olsa diniyor"

Gönüllü mayın imha timinin bir diğer üyesi Esma Halil de Irak ordusunda görevli kardeşini mayın basması sonucu kaybetmiş.

Gönüllü çalışmaya başlamasında bunun etkili olduğunu belirten Halil, "Her bir mayını imha ettikçe içimdeki kardeş acısı azıcık da olsa diniyor." diye konuştu.

Irak'ta terör mağduru 6 kadın, gönüllü mayın imha timiyle hayat kurtarıyor
Irak'ta terör mağduru 6 kadın, gönüllü mayın imha timiyle hayat kurtarıyor
Irak'ta terör mağduru 6 kadın, gönüllü mayın imha timiyle hayat kurtarıyor
Irak'ta terör mağduru 6 kadın, gönüllü mayın imha timiyle hayat kurtarıyor
Irak'ta terör mağduru 6 kadın, gönüllü mayın imha timiyle hayat kurtarıyor

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Kaynak: AA

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