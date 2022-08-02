Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın işlediği suçlar 5 bin 170 dava dosyasında toplandı - Son Dakika
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Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın işlediği suçlar 5 bin 170 dava dosyasında toplandı

02.08.2022 14:58
Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın işlediği suçlar 5 bin 170 dava dosyasında toplandı

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın işlediği suçları kapsayan 5 binden fazla özel dava dosyası oluşturulduğu belirtildi.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın işlediği suçları kapsayan 5 binden fazla özel dava dosyası oluşturulduğu belirtildi.

DEAŞ'ın İşlediği Suçları ve Mağdurları Araştırma Kurulu Sorumlusu Şakir Mahmud Mirani, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Mirani, bugüne kadar Sincar sınırlarında 108 toplu mezar tespit edildiğini, bunlardan 57'sinin açıldığını ve 324 kişinin kemiklerinin de ailelerine teslim edildiğini söyledi.

-"(Davaları) Uluslararası Adalet Divanına götüremiyoruz çünkü Irak buraya üye değil"

DEAŞ'ın 1056'sı kadın toplam 2 bin 916 kişiyi kaçırdığını belirten Mirani, "DEAŞ'ın işlediği suçlarla ilgili şu ana kadar 5 bin 170 dava dosyası oluşturuldu." dedi.

Bu dosyaların uluslararası mahkemelere verilmek üzere hazırlandığına dikkati çeken Mirani, "Ezidilere yönelik katliam davasını Lahey'deki Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı yargı organı Uluslararası Adalet Divanına götüremiyoruz çünkü Irak buraya üye değil." diye konuştu.

DEAŞ mağdurlarına yaşadıklarını kayda aldırma çağrısı

Mirani, DEAŞ'ın zulümlerine şahit olan ve mağduriyet yaşayanlara çağrıda bulunarak, "DEAŞ'tan kurtulan bu kişi ve aileler uluslararası kurumlar vasıtasıyla yurt dışına göçtü. Onlara gelip yaşadıklarını kayda alarak buna sahip çıkmaları için sesleniyoruz." ifadelerini kullandı.

DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 4 yıldan fazla geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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Kaynak: AA

Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın işlediği suçlar 5 bin 170 dava dosyasında toplandı - Son Dakika

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