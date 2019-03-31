Son Dakika Haberleri: Irak'ta Terör Saldırısı: 2 Kişi Öldü

Irak'ta Terör Saldırısı: 2 Kişi Öldü

1 saat önce

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın açtığı ateşte iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Irak'ta Terör Saldırısı: 2 Kişi Öldü, System.String[]
Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın açtığı ateşte iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın Salahaddin vilayetinin güneyindeki Beled ilçesinde devriye görevindeki polis aracına ateş açtığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda bir polis ve kendilerine eşlik eden aşiret güçlerinden bir mensubun hayatını kaybettiği belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul kenti başta olmak üzere ülke topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük oranda geri almıştı.

DEAŞ'ın kent merkezleri ve diğer yerleşim alanlarındaki saldırı tehdidi en aza indirilmesine rağmen örgüt kırsal bölgelerde zaman zaman eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:47 Kaynak: AA

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