Irak'ta Terörle Mücadele Servisi güçleri, başkent Bağdat'ta tatbikat düzenledi. Tatbikata senaryo gereği bina içinde rehine kurtarma operasyonu yapan ekipler, helikopterle takip edilen suçlulara operasyon yaptı.
Kaynak: AA
Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Irak'ta Terörle Mücadele Servisi tatbikat düzenledi - Son Dakika
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