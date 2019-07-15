Irak'ta türbeye intihar saldırısı: 5 ölü, 14 yaralı
6 saat önce
Irak'ta Ebu El-Fadl El-Abbas türbesine düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Irak Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:00 Kaynak: İHA
'ta Ebu El-Fadl El-Abbas türbesine düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Bağdat
'ın güneybatısında el-Malif bölgesinde bulunan Ebu El-Fadl El-Abbas türbesine intihar saldırısı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı. Yaralılar Yermük hastanesine kaldırılırken, hastane yönetimi 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hastane yönetimi 14 yaralının da tedavilerine devam edildiğini kaydetti. Güvenlik kaynakları, saldırının iki saldırgan tarafından yapıldığını söyledi.
(İHA)
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