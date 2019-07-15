Son Dakika Haberleri: - Irak'ta Türbeye İntihar Saldırısı: 5 Ölü, 14 Yaralı
Son Dakika Güncel Haber

- Irak'ta Türbeye İntihar Saldırısı: 5 Ölü, 14 Yaralı

5 saat önce

- Irak'ta türbeye intihar saldırısı: 5 ölü, 14 yaralıBAĞDAT - Irak'ta Ebu El-Fadl El-Abbas türbesine düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

- Irak'ta türbeye intihar saldırısı: 5 ölü, 14 yaralı
BAĞDAT - Irak'ta Ebu El-Fadl El-Abbas türbesine düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Bağdat'ın güneybatısında el-Malif bölgesinde bulunan Ebu El-Fadl El-Abbas türbesine intihar saldırısı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı. Yaralılar Yermük hastanesine kaldırılırken, hastane yönetimi 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hastane yönetimi 14 yaralının da tedavilerine devam edildiğini kaydetti. Güvenlik kaynakları, saldırının iki saldırgan tarafından yapıldığını söyledi.
- Irak'ta Türbeye İntihar Saldırısı: 5 Ölü, 14 Yaralı
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu Adana'da metil alkol zehirlenmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti İtalya'da Neo-Nazi operasyonu: Füze ele geçirildi Gaziantep'te acil serviste "menenjit" karantinası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 04:30:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Irak'ta Türbeye İntihar Saldırısı: 5 Ölü, 14 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]