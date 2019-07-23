Son Dakika Haberleri: Irak'ta Türk diplomatı şehit edenler idamla yargılanacak
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Irak'ta Türk diplomatı şehit edenler idamla yargılanacak

32 dakika önce

Irak'ın Erbil kentinde Çarşamba günü bir restoranda Türk diplomatı şehit eden teröristlerden ikisi yakalanırken kayıplara karışan 3'üncü kişi hala aranıyor.

Irak'ta Türk diplomatı şehit edenler idamla yargılanacak, System.String[]
Irak'ın Erbil kentinde Çarşamba günü bir restoranda Türk diplomatı şehit eden teröristlerden ikisi yakalanırken kayıplara karışan 3'üncü kişi hala aranıyor. Güvenlik kaynakları, zanlıların idamla yargılanacağını ifade ediyor.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse ve yanındaki 2 Irak vatandaşı, Çarşamba günü Erbil kentinde bir restoranda yemek yerken silahlı saldırıya uğramış, saldırıda Osman Köse şehit düşmüştü. Saldırının baş şüphelilerinden Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Mazlum Dağ ve ona yardım eden Muhammed Biykez güvenlik güçlerince yakalandı. Saldırganları araçla olay yerinden uzaklaştıran ve kimliği hala açıklanamayan 3'üncü kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

İdam cezasının yürürlükte olduğu Irak'ta diplomat Osman Köse'yi şehit eden katil zanlılarının Erbil'de yargılanmaları bekleniyor. Güvenlik kaynakları, katil zanlılarının yargı süreçlerinin başlatılması için 3'üncü kişinin de yakalanmasının beklendiğini iddia etti. - ERBİL
Erbil, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:55 Kaynak: İHA
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