Irak'ta Türkmen Adalet Partisi Başkanı Bayraktar korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Irak'ta Türkmen Adalet Partisi Başkanı Bayraktar korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Irak'ta Türkmen Adalet Partisi Genel Başkanı Enver Bayraktar, yeni tip korona virüs (covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Irak'ta Türkmen Adalet Partisi Genel Başkanı Enver Bayraktar, yeni tip korona virüs (covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen Adalet Partisi Genel Başkanı Enver Bayraktar, korona virüs nedeniyle kaldırıldığı Kerkük Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bayraktar'ın ölümü Türkmen halkında büyük üzüntüye yol açtı.
Irak'ın Kerkük kentinde 1956 yılında dünyaya gelen Bayraktar, 2004'de Türkmen Adalet Partisi'ni kurmuştu. - KERKÜK
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 16:19 Kaynak: İHA
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