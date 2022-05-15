Irak'ta Türkmenler, IKBY'nin Kerkük'te petrol kuyularını ele geçirmesine tepki gösterdi - Son Dakika
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Irak'ta Türkmenler, IKBY'nin Kerkük'te petrol kuyularını ele geçirmesine tepki gösterdi

15.05.2022 19:35
Irak'ta Türkmenler, IKBY'nin Kerkük'te petrol kuyularını ele geçirmesine tepki gösterdi

Irak Meclisi Türkmen Grubu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı silahlı güçlerin Kerkük'ün kuzeybatısındaki Bay Hasan petrol sahasında bulunan bazı kuyuları ele geçirmesini kınadı.

Irak Meclisi Türkmen Grubu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı silahlı güçlerin Kerkük'ün kuzeybatısındaki Bay Hasan petrol sahasında bulunan bazı kuyuları ele geçirmesini kınadı.

Irak Meclisi Türkmen Grubu, yayımladığı yazılı açıklamada, petrol kuyularının ele geçirilmesinin Irak Anayasası ve federal mahkemenin kararlarına aykırı olduğunu belirterek, olayı "tehlikeli bir gelişme" şeklinde değerlendirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin attığı adımlar ve izlediği yanlış politikadan en çok bölgedeki Kürt halkının zarar gördüğü aktarılan açıklamada, kaba kuvvet göstererek emrivaki olayların kabul edilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, Irak Silahlı Kuvvetler Komutanı Mustafa el-Kazımi'nin olaya derhal müdahale etmesi ve Kerkük'ün güvenlik ve istikrarını tehlikeye atan olayların önüne geçmesi istendi.

Ne olmuştu?

Irak Petrol Bakanlığına bağlı Kuzey Petrol Şirketi, IKBY'ye bağlı silahlı güçlerin Kerkük'ün kuzeybatısında bulunan Bay Hasan petrol sahasındaki bazı kuyuları ele geçirdiğini duyurmuştu.

IKBY Hükümet Sözcüsü Çütyar Adil, basına yaptığı açıklamada, bölgesel yönetime bağılı silahlı güçlerin Kerkük'ün Bay Hasan petrol kuyularını ele geçirdiği iddialarını reddetmişti.??

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IKBY güçleri Kerkük'te bazı petrol kuyularını ele geçirdi IKBY güçleri Kerkük'te bazı petrol kuyularını ele geçirdi

Kerkük, Petrol, IKBY, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta Türkmenler, IKBY'nin Kerkük'te petrol kuyularını ele geçirmesine tepki gösterdi - Son Dakika


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