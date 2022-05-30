Irak'ta üç yıl önceki gösterilerin simgesi yaşlı adam sokak ressamlığıyla halktan kopmuyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta üç yıl önce yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılarak hükümetin devrilmesine yol açan gösterilerin simgesi 66 yaşındaki Abu Alaa, sokakta kara kalemle portre çizerek ekmeğini kazanıyor.

Kendine özgü dış görünümü, akların sardığı uzun saç ve sakallarıyla dikkati çeken Abu Alaa, Ekim 2019'da patlak veren gösteriler boyunca elinde taşıdığı dev Irak bayrağıyla hemen fark ediliyordu. Nazik üslubu ve ilerlemiş yaşına rağmen "genç ruhu" ile hareket etmesi onu gösterilerin simgesi haline getirmişti.

Gösteri alanında "Gençlerin Amcası" lakabıyla anılan Abu Alaa, küçük oğlunu da hükümet güçlerinin müdahalesinde kaybetmesine rağmen vakur tavrından hiçbir şey kaybetmedi.

"Bir kişi gider, yüz kişi gelir" ifadesiyle hayat dersi veren Iraklı yaşlı adam, gösteriler sırasında öldürülen gençlerin resmini çizerek alanda bulunanlara dağıtıyor ve bazılarını duvarlara asıyordu.

"Allah bir gözümü aldı ama bana bakma ve görme yeteneği verdi"

Gösterilerden önce küçük el arabasıyla Bağdat'ın birçok semtini dolaşıp simit ve kurabiye satarak ailesini geçindiren Abu Alaa'nın şimdilerde mekanı, başkentin sahaflar sokağı olarak tanınan Mutenebbi.

Geç yaşta başladığı ressamlığa burada halkın arasında devam eden Abu Alaa, sokaktan gelip geçenlerin kara kalemle portresini çiziyor.

AA muhabirine konuşan Abu Alaa, insanların gönlüne sevgi kazıdığını, onlardan da "büyük sevgi" kazandığını söyledi.

Irak- İran Savaşı'nda askerlik yaparken merminin isabet etmesi sonucu sağ gözünü kaybeden yaşlı adam, 2019'daki gösterilere katılan gençlerin "babası ve amcası" olduğunu belirterek, "Biz hala tam bağımsız ve onurlu bir vatan istiyoruz. Bunun için gerekirse canımı bile veririm. Davamız vatan davasıdır. Allah savaşta bir gözümü aldı ancak bana bakma ve görme yeteneği verdi." dedi.

"Resim sanatını gençlerden öğrenmeye devam ediyorum"

Hayat şartlarının zor olduğunu vurgulayan Abu Alaa, "Irak sevgisi olmayan tabakadan (siyasetçiler) kurtulmamız lazım. Kara kalemle buradan geçenlerin isteği üzerine portrelerini çiziyorum. Kendi düşünce ve hayalimden de resimler yapıyorum. Resim yeteneğim Allah'ın bana verdiği fıtrattır ve bunu hobi olarak yapıyorum." diye konuştu.

Yaptığı işin karşılıklı mutluluk getirdiğini anlatan Abu Alaa, şunları söyledi:

"Portresini çizdiğim kişiler bana teşekkür edip gidiyorlar. Bundan da çok cüzi para kazanıyorum ve parası olmayandan da almıyorum. Bazen portresini çizdiğim çocukların parasının olmadığını görüyorum, önemli olan onları sevindirmek. Biz ressamlar, heykeltıraşlar ve şairler gibi insanlar bu sokağın ikonu olduk. Geç başladığım resim sanatını gençlerden öğrenmeye devam ediyorum. Bu da beni mutlu ediyor ve bana yararlı oluyor."