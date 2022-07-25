Irak'ta Ulusal Güvenlik Müsteşarı Araci, başbakanlık yarışından çekildi

Irak'ta İran destekli Şii çatı kuruluşu Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adaylarından Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, başbakanlık yarışından çekildiğini bildirdi.

Araci, yaptığı yazılı açıklamada, "9 aydır siyasette ülke ve kamu çıkarını etkileyecek bir tıkanıklık yaşanıyor. Koordinasyon Çerçevesi'ne başbakanlık için beni aday gösterdiklerinden ötürü teşekkür ederim. Ancak bu yarıştan çekildiğimi duyurmak isterim." ifadelerini kullandı.

Başbakan olması için kendisini destekleyen siyasi gruplara da teşekkür eden Araci, İran destekli Şii çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin ülkeye hizmet edebilecek bir başbakan adayı belirlemesinin önemine vurgu yaptı.

Irak'ta seçimin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın siyasetten çekilmesi sonrası hükümet kurma müzakereleri İran destekli Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti. Şii çatı kuruluşun başbakan adayları arasında Araci'nin de olduğu ifade edilmişti.

İran destekli Şii Bedir Hareketi'nin lider takımından olan Ulusal Güvenlik Müsteşarı Araci, İçişleri Bakanlığı da yapmıştı.

İbre Sudani'den yana

Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakanlık koltuğuna en yakın adayının eski Çalışma Bakanı Muhammed Şiya Sudani olduğu belirtiliyor.

Başbakan adayının önümüzdeki saatlerde açıklanması bekleniyor.

Sudani, eski Başbakan Nuri el-Maliki liderliğindeki Dava Partisi ve Kanun Devleti Koalisyonu'ndan 2019 yılında istifa etmişti.