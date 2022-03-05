Irak'ta Uluslararası 2. Bağdat Su Konferansı, Türkiye'nin de katılımıyla başladı - Son Dakika
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Irak'ta Uluslararası 2. Bağdat Su Konferansı, Türkiye'nin de katılımıyla başladı

05.03.2022 14:02
Irak'ta Uluslararası 2. Bağdat Su Konferansı, Türkiye'nin de katılımıyla başladı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Türkiye'den heyetin de yer aldığı "Su ve İklim Değişikliği" başlıklı "Uluslararası İkinci Bağdat Su Konferansı" düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Türkiye'den heyetin de yer aldığı "Su ve İklim Değişikliği" başlıklı "Uluslararası İkinci Bağdat Su Konferansı" düzenlendi.

Bağdat'taki etkinliğe Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu telekonferans aracılığıyla katıldı.

Bağdat'a gelen Türk heyetinde yer alan Türkiye Su Enstitüsü Politika Geliştirme Koordinatörü Tuğba Evrim Maden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konferansta iklim değişikliği ve su bağlamında bölgesel iş birliğine odaklanıldığını ifade ederek, "İklim değişiminin en büyük etkisi su kaynakları ve bunun tüm bölge olarak deneyimliyoruz. İklim değişikliğinde iş birliğini artırmak için iki ülke olarak teknik anlamda bir araya geliyoruz." dedi.

Türkiye ve bölge ülkelerinde suyun önemli bölümünün tarım için kullanıldığına dikkati çeken Maden, tarımdaki suyun verimli şekilde kullanılması için kıyı ve bölge ülkelere Türkiye'nin tecrübelerini aktardıklarını söyledi.

Irak Su Kaynakları Bakanı Mehdi Reşid Hamdani de, iklim değişikliğinin çevre ve gıda güvenliğini etkilediğini belirterek, su sorunun çözümü için bölgesel ve uluslararası diyalog ve müzakereleri önemli bulduklarını kaydetti.

Bağdat'taki konferans 3 gün sürecek.

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Türkiye, Bağdat, Irak, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta Uluslararası 2. Bağdat Su Konferansı, Türkiye'nin de katılımıyla başladı - Son Dakika


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