Irak'ta Uluslararası Bağdat Festivali 8 yıl aradan sonra tekrar düzenleniyor - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 2013 yılından bu yana yapılamayan Uluslararası Bağdat Festivali yeniden düzenlendi.

Uluslararası Bağdat Festivali Medya Müdürü Zehra el-Ceburi, Irak resmi ajansı INA'da yer alan açıklamasında, başkentteki Reşid Tiyatro Salonunda başlayan tiyatro festivalinin bu yılki sloganının "Şimdi Hayatı Tiyatro Aydınlatıyor" olduğunu belirtti.

Bölgesel ve uluslararası pek çok ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen festival kapsamında 15 tiyatro eseri sergileneceğini ifade eden Ceburi, bunu yanı sıra seminerler ve atölye çalışmaları da yapılacağını aktardı.

Ceburi, festival kapsamında etkinliklerin, Reşid, Ulusal Tiyatro ve Rafidin tiyatro salonlarında yapılacağını ekledi.

İlki 2013 yılında düzenlenen tiyatro festivali, ülkedeki şiddet olayları ve istikrarsızlık nedeniyle geçen yıllarda yapılamamıştı.

Öte yandan Irak'ın Basra kentinde yarın uluslararası Mirbed Şiir Festivali başlayacak.

Irak Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen festivale, Arap ülkeleri, İran ve Azerbaycan'dan sanatçılar katılacak. Bu yıl 34'üncüsü düzenlenen 4 gün sürecek festival kapsamında şiir etkinlikleri ve seminerler yapılacak.

Festival adını, İslam öncesi dönemde Mekke'de şiir yarışmalarının yapıldığı Ukaz panayırına benzetilen Mirbed Çarşısından alıyor.

Daha önce büyükbaş hayvan pazarı olan Mirbed, Emevi döneminde şairler ve sanatçıların buluşma noktası ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı bir alan olarak kullanılmaya başlamış.