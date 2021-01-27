Irak'ta uluslararası koalisyondan hava saldırısı: 10 DEAŞ'lı öldürüldü - Son Dakika

Irak'ta uluslararası koalisyondan hava saldırısı: 10 DEAŞ'lı öldürüldü
27.01.2021 22:27
Irak'ın Kerkük kentinde uluslararası koalisyona ait savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısı ile terör örgütü DEAŞ üyesi 10 terörist öldürüldü.
Irak'ın Kerkük kentinde uluslararası koalisyona ait savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısı ile terör örgütü DEAŞ üyesi 10 terörist öldürüldü.
Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde yer alan El-Vadi Şay bölgesi yakınlarında uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçakları hava saldırısı düzenledi. Düzenlenen 5 hava saldırısı sonucu terör örgütü DEAŞ üyesi 10 terörist öldürülürken, çok sayıda sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.
(İHA)
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