Irak'ta uyuşturucu ile mücadele
6 saat önce
Irak'ın Erbil kentinde, Narkotik polisi tarafından son 5 yılda ele geçirilen çeşitli uyuşturucu maddeleri şehrin dışındaki boş bir arazide yakılarak imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:47 Kaynak: AA
Irak'ın Erbil kentinde, Narkotik polisi tarafından son 5 yılda ele geçirilen çeşitli uyuşturucu maddeleri şehrin dışındaki boş bir arazide yakılarak imha edildi.
AB Uyuşturucu Raporu: PKK, organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun teklifini açıkladı: Birleşme teklifinde bulundu, olumlu bakmadık Fatih Altaylı'dan Ali Babacan'ın zor duruma düşüren FETÖ sorusu: Sadullah Bey'in bagajını taşımak ağır gelmeyecek mi? Ali Babacan'ın canlı yayında "Bize yazın" diye duyurduğu internet sitesi çöktü