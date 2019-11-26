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Irak'ta uyuşturucu ile mücadele

6 saat önce

Irak'ın Erbil kentinde, Narkotik polisi tarafından son 5 yılda ele geçirilen çeşitli uyuşturucu maddeleri şehrin dışındaki boş bir arazide yakılarak imha edildi.

Irak'ın Erbil kentinde, Narkotik polisi tarafından son 5 yılda ele geçirilen çeşitli uyuşturucu maddeleri şehrin dışındaki boş bir arazide yakılarak imha edildi.

Irak'ta uyuşturucu ile mücadele

Narkotik, Erbil, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:47 Kaynak: AA
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