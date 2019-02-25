Son Dakika Haberleri: Irak'ta Yangın: 3 Ölü

Irak'ta Yangın: 3 Ölü

1 saat önce

Irak'ta Duhok kentine bağlı Akre ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu can verdi.

Irak'ta Yangın: 3 Ölü, System.String[]
Irak'ta Duhok kentine bağlı Akre ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu can verdi.


Akre Polis Müdürü Bedirhan Kaçak, yerel medyaya yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde bulunan bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktığını söyledi.


Yangında bir anne ile iki çocuğunun yanarak hayatını kaybettiğini belirten Kaçak, yaralanan bir kişinin de hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.


Polis Müdürü Kaçak, yangının kontrol altına alındığı bilgisini verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:11 Kaynak: AA

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