Irak'ta yarım milyar dolara mal olan elektrik santrali açıldı - Son Dakika

Irak'ta yarım milyar dolara mal olan elektrik santrali açıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bölgenin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak yeni elektrik santralinin açılışı yapıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bölgenin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak yeni elektrik santralinin açılışı yapıldı.

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Erbil'in Habat ilçesinde 564 milyon dolar maliyetle inşan edilen elektrik santralinin açılışına IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile tesisi inşa eden Güney Koreli firmanın temsilcileri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Barzani, santralin doğal gaz ile günlük 300 megavat elektrik üretimi kapasitesine sahip olduğunu ve bölgenin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağını söyledi.

Ülke genelinde yaşanan elektrik krizi ve sektördeki aksamalara değinen Barzani, IKBY hükümeti olarak tüm zorluklar ve engellere rağmen elektrik sektörüne önem verdiklerini ve bunun önceliklerinin arasında yer aldığını söyledi.

Irak Bölgesel Yönetimi, Mesut Barzani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta yarım milyar dolara mal olan elektrik santrali açıldı - Son Dakika
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