Irak'ta Yasaklanan Ürün Sayısı 10'a Ulaştı
1 saat önce
Irak Tarım Bakanlığı, yerli ürünün yeterli olduğu gerekçesiyle 10 çeşit sebzenin ithalatını yasakladı.
Irak Tarım Bakanlığı
, yerli ürünün yeterli olduğu gerekçesiyle 10 çeşit sebzenin ithalatını yasakladı.
Irak Tarım Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Naif yaptığı açıklamada, dünden itibaren bakanlığın marul ithalatını yasakladığını belirtti. Bütün sınır kapılarında ithalatı yasaklanan sebzelerin sayısının 10'a ulaştığını kaydeden sözcü, bakanlığın bundan önce de domates, patlıcan, kabak, patates, lahana, karnabahar, mısır, havuç ve topalak bitkisine yasak uyguladığını açıkladı. Yeterli yerli ürünün olduğunu söyleyen Bakanlık Sözcüsü Naif, daha önce yasaklanan ürünleri ithal edenlere 10 gün süre tanındığını bildirdi.
Irak, ithal ettiği meyve ve sebzelerin büyük bölümünü Türkiye
'den alıyor. - ERBİL
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:36 Kaynak: İHA
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