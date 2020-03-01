Irak'ta yeni hükümet krizi sürüyor - Son Dakika
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Irak'ta yeni hükümet krizi sürüyor

6 saat önce

Irak'ta yeni hükümet için Mecliste gerçekleştirilecek güvenoyu oturumu bir hafta içeresinde üçüncü kez ertelendi.

Irak'ta yeni hükümet krizi sürüyor, System.String[]

Irak'ta yeni hükümet için Mecliste gerçekleştirilecek güvenoyu oturumu bir hafta içeresinde üçüncü kez ertelendi.


Irak'ta Başbakan Adil Abdülmehdi'nin geçtiğimiz yıl Kasım ayında istifa etmesinin ardından başlayan hükümet krizi devam ediyor. Yeterli çoğunluğun sağlanamadığı bir hafta içerisinde iki defa ertelenen güvenoyu oylaması, bugün de yeterli sayı sağlanmaması ve siyasi taraflar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yine ertelendi. 329 sandalyeli Irak Meclisinde sadece 108 milletvekilinin bulunduğu oturumda açıklama yapan Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, Muhammed Allavi kabinesinin güvenoyu alabilmesi için yarın son kez oturum yapılacağını bildirdi.


Meclis Başkanı Halbusi başkanlığındaki Iraklı Güçler İttifakı, hükümeti kurmakla görevlendirilen Allavi'nin değiştirilmesini istemişti. Irak seçimlerinin galibi Mukteda Sadr ile Hadi Amiri'nin desteğini alan Allavi'yi Sünniler ve Kürtler ise desteklemiyor. - ERBİL

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Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:44 Kaynak: İHA
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