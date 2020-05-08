Irak'ta yeni hükümet protesto edildi - Son Dakika

Irak Meclisi'nin güvenoyu verdiği yeni Başbakan Mustafa el-Kazimi, başkent Bağdat'ta protesto edildi. Protestocular el-Kazimi'yi "ABD uşağı" olmakla suçladı.



Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Tahrir Meydanı'nda toplanan hükümet karşıtı protestocular, Irak Meclisi'nin güvenoyu verdiği yeni Başbakan Mustafa el-Kazimi hükümetini protesto etti. Irak bayrakları taşıyan yüzlerce protestocu, yeni hükümetin siyasi parti ve milislerin hükümeti olduğunu belirterek Başbakan el-Kazimi'yi "ABD uşağı" olmakla suçladı. ABD ve İran karşıtı söylemlerde bulunan protestocular, "Halk yönetimi düşürmek istiyor" şeklinde slogan attı.



Öte yandan Irak'ta Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protestolar, eski başbakan Adil Abdülmehdi'yi istifa etmeye zorlamıştı. - ERBİL