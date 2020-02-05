Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevli Allavi'den Necef açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevli Allavi'den Necef açıklaması - Son Dakika

Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevli Allavi'den Necef açıklaması

18 dakika önce

Irak'ın Necef kentinde akşam saatlerinde 8 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yapan Allavi, "Hükümet kuruluncaya kadar şimdiki hükümette görev başında olan kardeşlerimden protestocuları koruma görevlerini yerine getirmesini istiyorum" dedi.

Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevli Allavi'den Necef açıklaması, System.String[]

Irak'ın Necef kentinde akşam saatlerinde 8 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yapan Allavi, "Hükümet kuruluncaya kadar şimdiki hükümette görev başında olan kardeşlerimden protestocuları koruma görevlerini yerine getirmesini istiyorum" dedi.


Irak'ın güneyindeki Necef kentinde akşam saatlerinde 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili ilk açıklama yeni hükümeti kurmakla görevli Muhammed Allavi'den geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Allavi, yaşanan olaylardan duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, "Gücünü halktan alan ve isteklerini yerine getiren hükümet kuruluncaya kadar şimdiki hükümette görev başında olan kardeşlerimden protestocuları koruma görevlerini yerine getirmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.


Necef kentinde akşam saatlerinde hükümet karşıtı protestocuların toplandığı Sadreyin Meydanı'na giren Sadr Grubu lideri Mutkeda Sadr'a bağlı Mavi Şapkalılar grubunun protestoculara ateş açması sonucu 8 protestocu hayatını kaybederken 100'den fazla protestocu da yaralandı. - ERBİL

Hükümet, Necef, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:52 Kaynak: İHA
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