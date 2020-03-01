Irak'ta yeni hükümetin güven oylaması öncesi protesto (3) - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Killani meydanında toplanan yüzlerce gösterici, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi kabinesi için mecliste düzenlenen güvenoyu oturumunu protesto etti. Güvenlik güçleri göstericilere gaz bombalarıyla müdahale etti.