Irak'ta yeni hükümetin güven oylaması öncesi protesto (3) - Son Dakika

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Irak'ta yeni hükümetin güven oylaması öncesi protesto (3)
22 dakika önce
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Killani meydanında toplanan yüzlerce gösterici, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi kabinesi için mecliste düzenlenen güvenoyu oturumunu protesto etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:19 Kaynak: AA
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Killani meydanında toplanan yüzlerce gösterici, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi kabinesi için mecliste düzenlenen güvenoyu oturumunu protesto etti. Güvenlik güçleri göstericilere gaz bombalarıyla müdahale etti.
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