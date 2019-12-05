Irak Meclisi, yeni seçim komiserliği yasasını onayladı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği yasası bugünkü oturumda oy birliğiyle kabul edildi.



1 Ekim'den bu yana hükümet karşıtı gösteri düzenleyen Iraklılar, daha adil ve şeffaf bir seçim için seçim komiserliği üyelerinin siyasi parti mensuplarından değil bağımsız isimler ve yargıçlardan oluşmasını talep ediyor.

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, oylamanın ardından yaptığı basın açıklamasında, mevcut seçim komiserliğinin iptal edildiğini ifade ederek, komiserlik üyelerinin yargıçlardan oluşacağını söyledi.

Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani, daha önce yaptığı çağrılarda yeni seçim ve seçim komiserliği yasasının çıkarılmasını istemişti.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler üçüncü ayında devam ediyor.