Son Dakika › Güncel › Irak'ta yeni tip korona virüsü nedeniyle ilk kez 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. - Son Dakika
Irak'ta yeni tip korona virüsü nedeniyle ilk kez 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
6 saat önce
Irak'ta yeni tip korona virüsü nedeniyle ilk kez 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:37 Kaynak: İHA
Irak'ta yeni tip korona virüsü nedeniyle ilk kez 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. - BAĞDAT
Son Dakika Son Dakika: Irak'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Irak Süleymaniye'de koronavirüs nedeniyle cemaatle namaz kılmak yasaklandı Son Dakika: Erdoğan'a hakaret içeren sözler sarf eden CHP'li Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı TBMM'de İdlib oturumunda yumruklu kavga! AK Parti ve CHP'li vekiller birbirine girdi