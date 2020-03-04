Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm - Son Dakika
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Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

7 saat önce

Irak'ta ilk defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm, System.String[]

Irak'ta ilk defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Süleymaniye vilayetinde bugün Kovid- 19 taşıdığı tespit edilen 63 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

IKBY basınında çıkan haberlerde, söz konusu kişinin imam olduğu ve sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine bugün hastaneye gittiği ifade edildi.

Yerel medyada ayrıca, ismi paylaşılmayan Iraklı imamın kalp rahatsızlığı olduğu ve daha önce 3 defa ameliyat geçirdiği bilgisine yer verildi.

Irak'ta teyit edilmiş Kovid- 19 vakası 32 olarak açıklanmıştı.

Irak Bölgesel Yönetimi, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:50 Kaynak: AA
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