Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.



Ülkenin güneyindeki Meysan Sağlık Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan gelen bir hastanın, yakalandığı yeni tip koronavirüs dolayısıyla yaşamını yitirdiği belirtildi.



Irak'ta böylece koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 5'e yükseldi.

Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısı 6'ya çıktı

Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, tespit edilen yeni 2 vakayla Endonezya'da virüs bulaşanların sayısının 6'ya ulaştığını açıkladı.

Yurianto, başkent Cakarta'da 55 yaşında bir kişi ve Japonya'da salgın nedeniyle karantinadaki gemiden tahliye edilen 36 yaşındaki bir kişide test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Yeni vakalarda öksürük, ateş ve burun akıntısı gibi Kovid-19 belirtileri bulunmadığı bilgisini paylaşan Yurianto, söz konusu hastaların yoğun bakımda tutulduğunu aktardı.