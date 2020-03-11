Irak'ta yeni tip koronavirüs vaka sayısı 79'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta yeni tip koronavirüs vaka sayısı 79'a yükseldi - Son Dakika

Irak'ta yeni tip koronavirüs vaka sayısı 79'a yükseldi

6 saat önce

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 79'a yükseldiği bildirildi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs vaka sayısı 79'a yükseldi, System.String[]

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 79'a yükseldiği bildirildi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısının 79'a yükseldiği belirtildi.

Ülkede son olarak yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8, vaka sayısı da 71 şeklinde açıklanmıştı.

Bağdat yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle şubat ayında İran'dan gelen yolcuların ülkeye girişini engellemişti.

Irak ayrıca, resmi ve diplomatik heyetler dışında İran, Çin, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt, Bahreyn, Fransa ve İspanya'dan ülkeye yolcu girişini ve vatandaşlarına bu ülkelere seyahati ikinci bir duyuruya kadar yasaklamıştı.

İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti
Katar'da aynı sitede oturan 238 kişi koronavirüse yakalandı İsrail'deki bir araştırma merkezinin koronavirüs için aşı geliştirdiğini açıklayacağı iddia edildi Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak

Son Dakika Haberleri
05:40 Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle pek çok ülkeye seyahati durdurdu
05:38 Küba'da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi
05:34 Elazığ'da "riskli alan" ilanı
05:32 Trump Avrupa'dan ABD'ye seyahatleri cumadan itibaren 30 gün askıya alacaklarını duyurdu Açıklaması.
05:20 NBA, Kovid-19 nedeniyle tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 06:19:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak'ta yeni tip koronavirüs vaka sayısı 79'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]