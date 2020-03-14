Son dakika: Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor; Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü

Irak'ın güneyindeki Vasıt Vilayeti'ndeki Koronavirüsle Mücadele Kriz Masası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Said beldesinde ikamet eden ve daha önce koronavirüs teşhisi konulan bir vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, vefat eden kişinin eşinin de koronavirüse yakalandığı, her ikisinin de daha önce İran'da bulunduğu kaydedildi.

KRONİK RAHATSIZLIĞI VARDI

Hayatını kaybeden Iraklı vatandaşın kronik kalp ve nefes darlığı rahatsızlıklarının bulunduğu belirtilen açıklamada, söz konusu ölümden sonra Şeyh Said beldesinde sokağa çıkma yasağının getirildiği aktarıldı. Bu vakayla hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. Irak'ta son olarak resmi açıklamalara göre ülkede tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 92, hayatını kaybedenlerin sayısı da 9 olarak duyurulmuştu.

YUNANİSTAN'DA CAN KAYBI 3'E YÜKSELDİ

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki ölü sayısının 3'e yükseldiğini belirtti. Sağlık yetkilileri, yaptığı açıklamada hastanın 92 yaşında olduğunu duyurdu. 11 Mart'ta koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve yakın çevresinden iki kişide daha koronavirüs görüldüğü duyuruldu.

İRAN'DA SON DURUM

İran'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 611'e yükseldi. Satış yerleri, sokak ve caddelerin boşaltılacağı açıklandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Nasır Şabani, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.