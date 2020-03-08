Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
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Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

7 saat önce

Irak Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle hastalıktan ölenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu.

Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi, System.String[]

Irak Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle hastalıktan ölenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin orta kesiminde yer alan Babil kentinde bir kişinin daha koronavirüs nedeniyle vefat ettiği ve böylece virüs kaynaklı ölümlerin 6'ya çıktığı belirtildi.

Salgınla mücadele için gerekli tüm tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada daha fazla bilgiye yer verilmedi.

Vaka sayısı 62'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Seyf el-Bedr de yaptığı yazılı açıklamada, El-Musenna, Enbar, Zikar, Necef, Bağdat ve Meysan kentlerinde 6 kişide daha virüs tespit edildiğini ve vaka sayısının 62'ye yükseldiğini bildirdi.

Bağdat, Kovid-19 salgını nedeniyle şubat ayında İran'dan gelen yolcuların ülkeye girişini engellemişti. Irak, ayrıca resmi ve diplomatik heyetler haricinde İran, Çin, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt, Bahreyn, Fransa ve İspanya'dan ülkeye yolcu girişini ve vatandaşlarına bu ülkelere seyahati yeni bir uyarıya kadar yasaklamıştı.

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:12 Kaynak: AA
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