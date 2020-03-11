Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika
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Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

6 saat önce

Irak'ın güneyindeki Kerbela İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle hastalıktan ölenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi, System.String[]

Irak'ın güneyindeki Kerbela İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle hastalıktan ölenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.


Kerbela İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vücut ısısının yükselmesi şikayetiyle hastaneye kaldırılan 68 yaşındaki bir kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükselmiş oldu.

Bağdat yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle şubat ayında İran'dan gelen yolcuların ülkeye girişini engellemişti. Irak ayrıca, resmi ve diplomatik heyetler haricinde İran, Çin, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt, Bahreyn, Fransa ve İspanya'dan ülkeye yolcu girişini ve vatandaşlarına bu ülkelere seyahati yeni bir uyarıya kadar yasaklamıştı.

İl Sağlık Müdürlüğü, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:42 Kaynak: AA
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