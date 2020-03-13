Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika
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Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

6 saat önce

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte ölü sayısı 9'a yükseldi.

Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi, System.String[]

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte ölü sayısı 9'a yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Necef kentinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının 9'a yükselmiş olduğu ifade edildi.

Irak'ta daha önce yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 olarak duyurulmuştu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:48 Kaynak: AA
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