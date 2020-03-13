Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte ölü sayısı 9'a yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Necef kentinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının 9'a yükselmiş olduğu ifade edildi.

Irak'ta daha önce yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 olarak duyurulmuştu.