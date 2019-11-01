Irak'ta yeniden alevlenen gösteriler birinci haftasını doldurdu

Irak'ın başkenti Bağdat'ın yanı sıra orta ve güney kentlerde devam eden hükümet karşıtı gösteriler birinci haftasını doldurdu.

Ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de patlak veren ve Erbain törenleri dolayısıyla bir süre ara verilmesinin ardından 25 Ekim'de yeniden başlayan gösteriler ikinci haftasına giriyor.

Irak'ta gündemin ilk sırasını oluşturan gösterilere, çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşları ile bazı aşiretler de destek veriyor.

Yeşil Bölge'ye ilerlemeye çalışan göstericilere müdahale

Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye doğru ilerlemeye çalışan göstericilere güvenlik güçlerinin müdahalesi ise sürüyor.

Irak güçleri, göstericileri dağıtmak için yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanırken, göstericiler arasında plastik mermiyle yaralananlar olduğu ifade ediliyor.

Gösterilerde karnaval havası

Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda göstericilere, yiyecek ve içeceklerin yanı sıra ilaç, gaz maskesi, göz yaşartıcı gazlara karşı koruyucu gözlük ve eldivenler dağıtılıyor.

Söz konusu malzemelerin yapılan bağışlardan temin edildiği belirtiliyor.

AA muhabirine konuşan Tahrir Meydanı'ndaki sivil aktivist Eymen Said, "Gösterilerin başladığı gün buraya çadırımızı kurduk. Göstericilere ilaç, gaz maskesi ve eldiven dağıtıyoruz. Tüm bunları insanların yaptığı bağışlarla temin ediyoruz." dedi.

Güvenlik güçlerinin sivil halka karşı aşırı güç kullanmasından şikayet eden Said, gösterilerin karnaval havasında geçtiğini dile getirdi.

Başbakan istifa etmemekte direniyor

Bağdat'taki göstericiler, "yolsuzluk" ile suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetine yönelik istifa talebini sürdürüyor.

Abdulmehdi ise yaşananlar karşısında istifa etmemekte direniyor.

Cumhurbaşkanı Berhem Salih, dün, göstericilere hitaben yaptığı televizyon konuşmasında, siyasi partilerin yeni hükümetin kurulması için anlaşması halinde Abdulmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini hatırlatarak, yeni anayasa ve seçim yasası çerçevesinde ülkeyi erken seçime götürmeye hazır olduğunu söyledi.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Abdulmehdi'ye yönelik "istifa" çağrısını yineledi.

- Sistani'den "İran mesajı"

İran yönetiminin, sokağın ısrarına rağmen Abdulmehdi'nin istifa etmesini istemediği iddia ediliyor.

Şiilerin en büyük dini mercii Ali es-Sistani ise bugünkü mesajında, "İran'ın Irak'ın iç işlerine karışmaması gerektiği" imasında bulundu.

Sistani, ülke yönetiminin seçimle değiştirilebileceğini belirterek, bunun için de halkın iradesine saygı duyulmasını istedi. Göstericilere karşı aşırı güç kullanıldığını da vurgulayan Sistani, ülkenin iç savaşa sürüklenebileceği uyarısında bulundu.

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana düzenlenen gösterilerde 250'den fazla kişi hayatını kaybetti,11 binden fazla kişi yaralandı.