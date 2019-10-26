Son Dakika Haberleri: Irak'ta yeniden başlayan protestolarda ölü sayısı 40'a yükseldi.
Son Dakika Güncel Irak'ta yeniden başlayan protestolarda ölü sayısı 40'a yükseldi.

Irak'ta yeniden başlayan protestolarda ölü sayısı 40'a yükseldi.

9 dakika önce

Irak'ta yeniden başlayan protestolarda ölü sayısı 40'a yükseldi.

Irak'ta yeniden başlayan protestolarda ölü sayısı 40'a yükseldi., System.String[]

Irak'ta yeniden başlayan protestolarda ölü sayısı 40'a yükseldi.

Irak, (DHA)- Irak'ın başkenti Bağdat'ta ağırlıklı olmak üzere ülkenin diğer kentlerinde de tekrar başlayan gösterilerde ölü sayısının 40'ı geçtiği ve yaralı sayısının da 2 binden fazla olduğu belirtildi.

Irak'ta iki hafta aranın ardından tekrar başlayan hükümet karşıtı gösterilerde bilanço yükseliyor. Çıkan çatışmalarda ve güvenlik güçlerinin müdahalesinde ölü sayısı 40'ı geçerken, yaralı sayısı binlerle ifade ediliyor. Sosyal medyada protestolara dair paylaşılan görüntülerde, bazı bölgelere sağlık ekiplerinin girememesi sonucu yaralıların tuktuk denilen kasalı motosikletlerle hastanelere taşındığı görüldü.

Yaklaşık bin kişilik grup, hükümet binaları, parlamento ve konsoloslukların bulunduğu Yeşil Bölge'ye girmek istemiş, polis ise protestoculara biber gazıyla müdahale ederek, havaya ateş açmıştı. Eylemcileri sakinleştirmek için aralarına giren Irak Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi zor anlar yaşadı.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde şu ana kadar 149 kişinin öldüğü bildirildi. Bağdat hükümeti, tansiyonu düşürmek için bir dizi reform paketi açıkladı. Reform paketinin açıklanmasının ardından iki haftalığına yatışan gösteriler, dün tekrar şiddetlendi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:31 Kaynak: DHA
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